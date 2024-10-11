Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Ни за кого из них болеть не буду»
Константин Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола на победу в Эр-Рияде.
«Я ни за кого из них болеть не буду. У Бивола и Бетербиева равные шансы на победу, довольно высокие. И тут уже дело за тем, как они готовы к бою, нет ли каких-либо проблем со здоровьем и прочие детали.
У каждого из них есть свои сильные стороны, которые хорошо известны. Теперь важно, как они используют свои козыри», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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