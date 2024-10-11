Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Ни за кого из них болеть не буду»

Константин Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола на победу в Эр-Рияде.

«Я ни за кого из них болеть не буду. У Бивола и Бетербиева равные шансы на победу, довольно высокие. И тут уже дело за тем, как они готовы к бою, нет ли каких-либо проблем со здоровьем и прочие детали.

У каждого из них есть свои сильные стороны, которые хорошо известны. Теперь важно, как они используют свои козыри», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России