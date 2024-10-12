Губерниев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Великий бой, но обидно, что два наших парня выступают без флага РФ»
Дмитрий Губерниев высказался о поединке Бетербиев – Бивол.
«Бой будет великим, но Бивол и Бетербиев выйдут на ринг не под флагом России. Поединок имеет отношение к международному спорту, боксу, а к России – нет. Событие историческое, но обидно, что два наших парня выступают без флага РФ», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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