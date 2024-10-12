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Хопкинс – о поединке Бетербиев – Бивол: «Полутяжелый дивизион контролируют ребята из России, отдаю им должное. Артур – небольшой фаворит»

Бернард Хопкинс назвал фаворита поединка Бетербиев – Бивол.

«Пожалуй, это очень большой бой для всего мирового бокса. Полутяжелый дивизион сейчас контролируют ребята из России, и я отдаю им должное.

Для меня небольшим фаворитом будет Бетербиев, поскольку он имеет серьезную ударную мощь. Но и Бивол имеет большие шансы на победу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен

15 главных российских чемпионов по боксу

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoБернард Хопкинс
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Бивол - Бетербиев
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