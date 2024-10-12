Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен

Хронология последних пяти лет.

12 октября Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой в Эр-Рияде, чтобы выявить первого абсолютного чемпиона в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов. Бивол и Бетербиев стали чемпионами мира еще в 2017 году, но встретятся только в 2024-м. Почему они так долго договаривались?

Вся история – в одной картинке:

А теперь к деталям.

Первое упоминание боя Бивол – Бетербиев – в 2019-м. Но уже тогда мешали промоутеры и боксерские организации

Летом-2019 в полутяжелом весе правили четыре чемпиона: Александр Гвоздик (WBC), Сергей Ковалев (WBO), Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF). Все хотели объединительного боя. Бивол планировал подраться с Гвоздиком и Ковалевым, сам Ковалев бросал вызов Биволу, а Бетербиев вообще наезжал на Ковалева:

«Точно могу сказать, что хочу объединительного поединка. Со стороны Бивола никаких действий не было, а Ковалев отказался – не принял предложение. Ну и я его официально вызывал на бой в инстаграме, но он проигнорировал. Если в будущем все будет хорошо и мы выиграем следующие бои, то я буду только рад с ним встретиться».

В итоге Бивол остался без объединительного боя, так как он клиент Эдди Хирна и Matchroom Boxing с января-2019, Бетербиев получил поединок против Гвоздика, потому что у них общий промоутер – Боб Арум, а на Ковалева вышел Оскар Де Ла Хойя с предложением провести защиту пояса против Сауля Альвареса.

В октябре-2019 Бивол защитил пояс в бою против Ленина Кастильо, а уже через неделю Бетербиев нокаутировал Гвоздика и отобрал у него пояс WBC. Так из четверки выпал один чемпион. Через пару дней после победы над Кастильо Бивол впервые заявил о желании встретиться с Бетербиевым. Ноябрьское поражение Сергея Ковалева от Сауля Альвареса (к Канело перешел пояс WBO, который он вскоре освободил) подогрело ситуацию.

Ведущий дела Бетербиева Боб Арум заявил, что готов организовать Бетербиев – Бивол в 2020 году. Но через два месяца вспомнил про обязательства Бетербиева перед IBF – ему назначили бой против обязательного претендента Мэна Фаньлуна с защитой в Китае. Бетербиев не хотел там выступать из-за притеснения уйгурских мусульман. В итоге бой перенесли в Канаду, а потом отменили из-за вспышки коронавируса.

Тем временем Бивол раскачивал историю с Канело, у которой тогда было мало перспектив: «Я уже больше года говорю, что готов спуститься во второй средний вес и провести бой с Канело. Я не прекращаю тренировки во время пандемии коронавируса и видел в соцсетях, что Канело тоже тренируется. Моя команда понимает, что, в отличие от многих других претендентов, моя цель не гонорар, а бой против сильнейшего боксера мира».

Но в 2020-м Бивол ни разу не выступил и пропустил 1,5 года – вернулся только в мае-2021 и провел бой против британца Крэйга Ричардса. Бивол победил, а его менеджер заявил, что этот поединок был промежуточным после длительного простоя.

Хотя перед этим Бивол неоднократно говорил о желании встретиться с Бетербиевым. Тот тоже не выступал почти 1,5 года, но из-за травмы ребра, и провел обязательную защиту против Адама Дейнеса только в марте-2021.

Боб Арум называл Бивола скучным боксером. Интереса к организации боя против Бетербиева не добавила даже победа над Канело

Май-2021. Артур Бетербиев – чемпион мира по версиям WBC и IBF, Дмитрий Бивол – чемпион по версии WBA Super, Джо Смит-младший – обладатель пояса WBO, завоеванный в бою с Максимом Власовым.

Сразу после победы над Ричардсом стало понятно, что боя Бивола против Бетербиева в ближайшее время не будет: «Для меня не имеет значения, с кем драться: Бетербиев или Канело. Знаю, что Бетербиев подерется с Джо Смитом, но я открыт для всех вариантов». Чтобы избежать очередного простоя, Бивол вышел на бой против Умара Саламова в декабре-2021 и устроил декласс. Через неделю Бетербиев нокаутировал Маркуса Брауна.

Но даже после этого представители Бетербиева и Бивола не начали переговоры. В конце 2021 года Боб Арум озвучил главную причину, препятствующую организации боя: «На самом деле в этом поединке нет изюминки. Бивол – очень хороший, но скучный боксер. Люди наблюдают за полутяжелым дивизионом и хотят видеть перестрелки, как в последнем бою Бетербиева против Маркуса Брауна или как в грядущем поединке Джо Смита против Каллума Джонсона».

Чуть ранее Эдди Хирн сделал серьезное заявление : «Следующий вызов для Канело, если он победит Калеба Планта, – звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Бивол станет первой остановкой на этом пути. Думаю, Альварес действительно рассматривает Бивола как будущего соперника».

«В начале 2022 года решится, будет Дмитрий боксировать в мае против Артура Бетербиева или Сауля Альвареса», – сказал менеджер Бивола Вадим Корнилов. Уже 26 февраля появился анонс боя Бивол – Канело, в организации которого возникли препятствия – например, запрет выхода на ринг с российским флагом и под музыку группы «Кино».

Но бой против Канело, несмотря на трудности, состоялся. Бивол деклассировал Альвареса – все трое судей выставили счет 115-113, отдав чемпиону заключительные три раунда. Через месяц Бетербиев нокаутировал Джо Смита во втором раунде, хотя Бивол провозился со Смитом все 12 раундов. Сразу после этого активизировался очередной размен о желании провести бой.

«Я хочу драться с Биволом, потому что его команда постоянно говорит, что они хотят сразиться со мной в следующем бою. Хорошо, давайте это сделаем. Я не знаю, как сложится поединок, но думаю, что нам необходимо его устроить», – заявил Бетербиев.

«Всегда говорил, что объединение – самое главное, чего я хочу. Насколько реальна встреча с Артуром? Думаю, это точно не следующий бой. У меня есть обязательства перед Канело, а Боб Арум заявляет, что у него есть интерес провести Бетербиеву бой с Ярдом. Посмотрим, что будет дальше», – ответил Бивол.

На бое Бетербиева со Смитом присутствовал №3 по линии IBF и его следующий соперник Энтони Ярд. Промоутер Ярда – Фрэнк Уоррен, у которого очень тесные связи с Бобом Арумом благодаря работе с Тайсоном Фьюри. Из-за этого Эдди Хирн обвинил Арума в очередном срыве афиши Бетербиев – Бивол:

«Top Rank пытается лишить всех поединка из-за того, что мы якобы хотим устроить его на своей платформе. Смешно. Почему они не говорят, что это бой за звание абсолютного чемпиона? У Бивола нет назначенного поединка. Мы можем устроить бой с Бетербиевым по системе PPV на DAZN или на ESPN. Но нет никаких предложений, они об этом не говорят».

К Аруму присоединился президент WBC, который тоже отказывался санкционировать бой Бивола и Бетербиева – кажется, из-за политики

После победы над Смитом в полутяжелом весе наступило двоевластие: у Бетербиева – три пояса, у Бивола – один. В июле-2022 WBA назначила Биволу бой против обязательного претендента – Хильберто Рамиреса, которого Бивол уверенно разобрал через четыре месяца.

«Пока что я не вижу варианта, что встреча с Бетербиевым вот-вот может состояться. Еще год назад я видел эту возможность, когда шел на бой с Саламовым и когда были разрешены титульные поединки в России. Тогда я видел, что это может случиться. Сейчас – пока, наверное, нет. Бывает, события так разворачиваются… Может, прям завтра все закрутится так, что я буду видеть этот поединок», – сказал Бивол в сентябре-2022.

Бетербиев вернулся на ринг только в начале 2023-го и боксировал против Джо Смита с травмой. Хотя и для него, и для Бивола 2023 год прошел практически впустую. Да, президент WBC Маурисио Сулейман, отстранивший российских боксеров, сразу же после боя с Ярдом объявил о следующем сопернике Бетербиева – Каллуме Смите. Но поединок перенесли на 2024-й из-за инфекции в челюстной кости у Бетербиева.

Эдди Хирн искал Биволу нового соперника. Претендент №1 по линии WBA Джошуа Буатси отказался от $1 млн ради титульника против Бивола и выбрал бой против №2 в WBA – Дэна Азиза. А Канело не спешил возвращаться в полутяжи в третий раз. Только ближе к концу года Хирн организовал Биволу бой против Линдона Артура (№12 в WBA). Тогда простой между поединками с Рамиресом и Артуром составил 13 месяцев.

По данным ТАСС, в первой половине 2023 года Бетербиев и Бивол пытались договориться о бое, но переговоры свернулись из-за обязательной защиты Бетербиева против Каллума Смита.

Главным же препятствием в организации стал Маурисио Сулейман: «WBC не примет этот бой. До сегодняшнего дня такова позиция WBC. Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, мы его не санкционируем. На данный момент Бетербиев должен драться с обязательным соперником по версии WBC Каллумом Смитом».

«Я не собираюсь работать над организацией боя между Биволом и Бетербиевым. Если вы скажете, что Бетербиев – россиянин, то я с вами не соглашусь. У него виза резидента Канады уже 14 лет. Он здесь живет и работает, поэтому я воспринимаю его как канадца», – заявил Боб Арум.

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Октябрь-2023, когда в Саудовскую Аравию съехалась элита мирового бокса, включая Бетербиева и Бивола, изменил все расклады. Тогда в Эр-Рияде прошел поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Во время открытия фестиваля Riyadh Seasons Бетербиев и Бивол впервые за долгое время встретились и провели стердаун.

В дело сразу включился председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх, что сильно увеличило вероятность организации боя.

«Если все сложится, то организации договорятся о поединке Бивола и Бетербиева. Насколько я знаю, это может случиться в следующем году после Рамадана. Если Артур победит Каллума Смита в январе, то будут очень серьезные переговоры, чтобы этот бой прошел в мае, июне или июле», – сказал Вадим Корнилов.

Бивол тоже поверил , что поединок наконец-то состоится. Не помешали даже проблемы с WBC: «Предлагали ли мне в WBC выступать под другим флагом? Если честно, Сулейман мне такое не предлагал. Мы с ним разговаривали в Саудовской Аравии, каких-то проблем, чтобы меня допустили к бою за титул по версии WBC, нет. Нашей команде нужно только написать петицию, согласовав это с Сулейманом. Но это не камень преткновения, если честно».

В январе-2024 инсайдеры запустили волну, что Бивол уже подписал контракт на бой с Бетербиевым, хотя тот еще не провел поединок со Смитом. Сам Бивол подтвердил переговоры: «По факту я еще не подписал контракт. Но уже назвал все условия, мне их одобрили. Со мной не надо о чем-то договариваться. Мне нужно просто прислать бумагу – я ее подпишу. Я просто готовлюсь и верю, что бой будет. Готовлюсь на 1 июня». Вскоре стороны подписали контракт.

Бивол и Бетербиев должны были встретиться 1 июня, но в начале мая Бетербиев травмировал мениск. Биволу быстро нашли замену: Малик Зинад вышел на коротком уведомлении и продержался неполные шесть раундов. Сразу после того боя Турки Аль эш-Шейх объявил о новой дате поединка между Бетербиевым и Биволом – 12 октября.

Теперь это – реальность. Бой давно назревал по спортивному принципу, но его проведению мешали матчмейкеры и руководители ведущих боксерских организаций по коммерческим и политическим мотивам. Турки Аль эш-Шейх выбрал спортивную конкуренцию и организовал бой, несмотря на потенциальные убытки. Кажется, бокс еще жив.

За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?

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Фото: Gettyimages /Richard Pelham, Ethan Miller, Al Bello, Elsa, Francois Nel; Serg Glovny/ZUMA Press/Global Look Press