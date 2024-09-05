Шавкат выложил совместное фото с Фергюсоном в ответ на слова Мухаммада, что Тони заслужил титульник
Шавкат Рахмонов отреагировал на слова Белала Мухаммада о Тони Фергюсоне
«Окей. Решенатор с нулем нокдаунов. Наш дивизион заслуживает чемпиона получше», − написал в соцсетях полусредневес Шавкат Рахмонов, прикрепив совместное фото с Тони Фергюсоном.
Белал − о словах Аника про Рахмонова: «Фергюсон заслужил титульник больше, чем Шавкат»
Комментатор Джон Аник − о титульном бое в полусреднем весе: «В UFC согласны, что Рахмонов − претендент, но проблема не в Мухаммаде»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
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