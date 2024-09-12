Ортега объяснил срыв боя с Хабибом в 2018 году: «Когда мне сказали, что Холлоуэй вылетел, я уже объелся чизкейками»
В апреле-2018 Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за вакантный титул UFC, но из-за травмы у Фергюсона Хабибу начали искать нового соперника. Первым в очереди был Макс Холлоуэй, но его не допустили к бою, поэтому UFC выбрал Эла Яквинту.
Нурмагомедов победил Яквинту единогласным решением судей и стал чемпионом.
«Это было в Нью-Йорке, да, мне тогда позвонил Дана Уайт и сказал: «Нам нужен кто-то для боя с Хабибом». Я такой: «Хорошо, погнали», а Уайт: «Серьезно?» Думаю, он был в шоке. Это был бой, в котором бы мне, по мнению всего мира, должны были надрать задницу.
Но я мастер боевых единоборств. Мне было интересно, смогу ли я хорошо представлять джиу-джитсу в бою против борца или самбиста.
Я прилетел в Нью-Йорк, но потом стало известно, что Макс Холлоуэй согласился выйти, после чего мне об этом сообщили.
Но когда мне позвонили и сказали, что Макс не сможет подраться, я сказал Уайту: «Бро, я уже объелся чизкейками, мне никак не согнать вес», − сказал полулегковес UFC Брайан Ортега.
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