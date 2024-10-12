Валуев – о поединке Бетербиева и Бивола: «Жаль, что между собой будут боксировать россияне. Но это исторический бой, который войдет во все справки»

Николай Валуев высказался о поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Жаль, что между собой будут боксировать россияне. Но к этому уже пришло дело, поэтому пора завершить это в практическом поле. Это будет исторический бой, который войдет во все справки.

Наши ребята боксируют за звание абсолютного чемпиона мира, и это уже исторический факт», – заявил бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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