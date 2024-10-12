15 главных российских чемпионов по боксу

Бивол и Бетербиев – лучшие?

12 октября Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подарят России имя первого абсолютного чемпиона мира по боксу в эпоху четырех поясов.

В современной истории 24 боксера из России становились чемпионами мира. Но уже сейчас Бетербиев и Бивол перекрывают всех, а их бой однозначно можно назвать главным для отечественного бокса.

А кто вообще главные боксеры в новейшей истории России? И насколько успешна карьера Бетербиева и Бивола на фоне остальных?

Юрий Арбачаков

Рекорд : 23-1

Достижения : чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC (1992-1997)

Оппозиция : Чатчай Сасакул, Нам-Хун Ча, Муангчай Киттикейзем (дважды), Юн-Ун Чхин

Арбачаков – первый российский чемпион мира по боксу среди профессионалов, завоевавший пояс за два года выступлений в 1992-м. Если Константин Цзю в 90-е уехал в Австралию, то Арбачаков отправился в Японию, где всегда сумасшедшая конкуренция в малых весах.

В этой мясорубке Арбачаков стал чемпионом мира в наилегчайшем весе и местной легендой: поклонники сотнями окружали отель, в котором он жил, и дали прозвище Юрий Эбихара – в честь легенды японского бокса Хироюки Эбихары.

Арбачаков девять раз успешно защищал пояс WBC, которым владел пять лет. Причем в 1995 году он располагался выше Цзю в рейтинге P4P журнала The Ring – шестое место против седьмого. Тогда позади них находились такие звезды, как Риддик Боу, выигравший трилогию у Эвандера Холифилда, и Марко Антонио Баррера.

Увы, Арбачаков закончил карьеру после первого поражения в карьере – в 31 год, проиграв Чатчаю Сасакулу в реванше. Арбачаков – редкий пример своевременного завершения карьеры, которая получилась успешной и насыщенной. Одно поражение после пяти лет доминирования и девяти успешных защит пояса никак не перечеркнет его наследие.

Константин Цзю

Рекорд :

Достижения : абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (2001-2003), чемпион мира по версиям IBF (1995-1997, 2001-2005), WBC (1999-2003), WBA (2001-2003)

Оппозиция : Хулио Сезар Чавес-старший, Заб Джуда, Шармба Митчелл (дважды), Роджер Мейвезер, Уго Пинеда, Диосбелис Уртадо, Ян Бергман

Цзю – единственный абсолютный чемпион мира из России и член Зала боксерской славы. А еще – лицо российского и советского бокса на профессиональном ринге 90-х вместе с Юрием Арбачаковым.

Именно Цзю преуспел за границей больше всех: покорил Австралию и стал звездой в Америке, где его бои транслировались на телеканале Showtime. Причем он бил не только крепких претендентов, но и мировых звезд – Хулио Сезар Чавес, Заб Джуда, Роджер Мейвезер.

Самое впечатляющее – Цзю входил в топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring в двух десятилетиях: 1995-1997 и 2001-2005. И даже забирался в топ-3 в 2005-м: впереди – только Бернард Хопкинс и Флойд Мейвезер, а позади – легенды Мэнни Пакьяо, Хуан Мануэль Маркес, Марко Антонио Баррера и Эрик Моралес.

Поэтому попадание в Зал боксерской славы в 2011 году одновременно с Хулио Сезаром Чавесом и Майком Тайсоном – не случайность. Цзю внес очень большой вклад в российский бокс, который трудно переоценить.

Николай Валуев

Рекорд : 50-2

Достижения : чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005-2007, 2009)

Оппозиция : Эвандер Холифилд, Джон Руис, Монте Барретт, Сергей Ляхович, Ларри Дональд

Валуев побеждал Джона Руиса, Эвандера Холифилда, Ларри Дональда и Монте Барретта, дважды был чемпионом мира и набил солидный рекорд. Причем он первый чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA из России.

Промоутерская семья Зауэрландов, которая тянула немецких боксеров, спродюсировала Валуеву превосходную карьеру. Он выиграл шесть чемпионских боев, хотя проиграл более маневренным Руслану Чагаеву и Дэвиду Хэю из-за недостаточной подвижности – ни разу не потряс их за все 12 раундов.

Парадокс – при весе около 150 кг Валуев не ронял одиночными ударами, а удерживал на дальней дистанции и работал короткими сериями. Он выступал в одну эпоху с братьями Кличко, но так с ними и не встретился – поэтому полноценно оценить его силу сложно.

Олег Маскаев

Рекорд : 39-7

Достижения : чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC (2006-2008)

Оппозиция : Хасим Рахман (дважды), Синан Самил Сам

Маскаев – жертва промоутерских игр, который перезагрузился после тяжелых нокаутов от Оливера Макколла, Дэвида Туа и Кирка Джонсона во второй половине 90-х и 2000-м. Ему делали бои под сжатые сроки подготовки – в 90-е часто приходилось выходить на ринг каждые два месяца.

Но это не помешало Маскаеву стать чемпионом мира в 36 лет – в реванше с Хасимом Рахманом в 2005 году. Журнал The Ring отметил это как «Возвращение года», хотя культовым стал их первый бой, когда Рахман вылетел за пределы ринга. Да-да, именно от Маскаева он приземлился между двумя столами и восстанавливался несколько минут – «Нокаут года» от The Ring.

Маскаев провел одну успешную защиту пояса против угандийца Питера Охелло, но проиграл Самуэлю Питеру нокаутом – в 39 лет. Обычно у жертв промоутерских игр быстро загибается карьера и проседает здоровье из-за частых выступлений. Но Маскаев сотворил историю после 35, когда в него никто не верил.

Султан Ибрагимов

Рекорд : 22-1-1

Достижения : чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO (2007-2008)

Оппозиция : Эвандер Холифилд, Шеннон Бриггс

Ибрагимов провел на профессиональном ринге всего шесть лет, но успел стать чемпионом мира по линии WBO, победив именитого Шеннона Бриггса на чужой территории. Уже в следующем бою он разобрался с легендарным Эвандером Холифилдом в Москве, а потом ждал объединительный бой против чемпиона мира по версии WBA Руслана Чагаева. Не получилось: у соперника нашли гепатит.

Зато Ибрагимов получил объединительный бой против Владимира Кличко. Итог – поражение единогласным решением судей. После того поединка Ибрагимов завершил профессиональную карьеру в 33, пробыв в статусе чемпиона мира чуть более полугода. Причины – желание уйти на пике и три перелома руки до боя с Кличко.

По версии портала Boxrec, Ибрагимов – №4 в рейтинге лучших российских тяжей. Выше – Олег Маскаев, Николай Валуев и Александр Поветкин.

Дмитрий Пирог

Рекорд : 20-0

Достижения : чемпион мира в среднем весе по версии WBO (2010-2012)

Оппозиция : Дэниел Джейкобс, Нобухиро Ишида

Пирог мог стать легендой российского бокса, но его карьеру оборвала травма спины: ушел на самом пике – в 32 года. Главная победа Пирога на профессиональном ринге – нокаут раннего Дэниела Джейкобса в пятом раунде, которого больше никто не нокаутировал (например, Геннадий Головкин и Канело Альварес победили его с близким счетом). К сожалению, Джейкобс так и остался единственным топовым соперником в карьере Пирога.

У Пирога был невероятный потенциал – технарь и темповик в одном лице. Он изнурял соперников неустанным футворком и давлением, из-за чего 15 из 20 боев закончились досрочно. Таких талантливых боксеров-игровиков очень немного не только в России. Тем обиднее, что Пирог провел всего лишь один бой в США и не встретился с другими чемпионами мира, когда лучшим боксером дивизиона был Серхио Мартинес.

Пирог владел поясом WBO, который защитил трижды. В 2012 году планировался объединительный поединок против праймового Геннадия Головкина, но помешала травма. Вопрос – кто бы выиграл в том потенциальном поединке – до сих пор актуален.

Александр Поветкин

Рекорд : 36-3-1

Достижения : чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2011-2013), временный чемпион мира по версии WBC (2020-2021)

Оппозиция : Руслан Чагаев, Диллиан Уайт, Хасим Рахман, Марко Хук, Крис Берд, Эдди Чамберс, Карлос Такам, Хьюи Фьюри, Ларри Дональд

Карьера Поветкина на профессиональном ринге получилась очень насыщенной. С одной стороны, его очень долго держали на старте карьеры в России, с другой – он становился чемпионом мира по версии WBA, побеждал крепкую оппозицию (Руслан Чагаев, Эдди Чамберс, Крис Берд, Марко Хук, поздний Хасим Рахман, Диллиан Уайт) и встречался с лучшими тяжами (Владимир Кличко и Энтони Джошуа).

Поветкин – один из самых техничных тяжеловесов XXI века. Он боксировал очень умно благодаря любительской базе: тяжелые удары вразрез и сокращение дистанции через уклоны и нырки. Но ему не хватало выносливости и атлетизма, чтобы выдерживать такой уровень бокса 12 раундов и побеждать элиту дивизиона. Поэтому Поветкин не встал на один уровень с Кличко, Джошуа и Фьюри.

Денис Лебедев

Рекорд : 32-3-0, 1 – несостоявшийся

Достижения : чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA (2012-2018) и IBF (2016)

Оппозиция : Рой Джонс-младший, Джеймс Тони, Латиф Кайоде, Йоури Каленга, Виктор Рамирес

Лебедев – один из самых успешных продуктов пиара российского бокса: простой русский семейный мужик, выходивший на ринг в образе десантника. Он боксировал с живыми легендами бокса – Роем Джонсом и Джеймсом Тони, а после стал чемпионом мира и всеобщим любимчиком.

Бокс Лебедева – агрессивный второй номер со сближениями через удары вразрез. Такой стиль был особенно неудобен из-за того, что Лебедев – невысокий левша, который постоянно уклонялся под удары.

Лебедев провел пять успешных защит пояса WBA и завоевал титул IBF. Но почти все бои провел в России и ни разу не выступил в США, хотя тренировался под руководством Фредди Роуча.

Его чемпионство выпало на самые безобидные времена первого тяжелого веса – 2011-2016 годы. Александр Усик, Мурат Гассиев, Юниэль Дортикос и Майрис Бриедис появились во второй половине 2010-х – тогда Лебедеву было за 35, он уже не тянул их уровень и ни с кем не встретился. Из-за чего к его наследию есть вопросы – Лебедев не победил ни одного оппонента на пике и отказался от участия во Всемирной боксерской суперсерии, хотя тогда был чемпионом мира.

Руслан Проводников

Рекорд : 25-5

Достижения : чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO (2013-2014)

Оппозиция : Майк Альварадо, Хосе Луис Кастильо, ДеМаркус Корли

Самый самоотверженный и зрелищный российский боксер, ставший любимчиком у американских комментаторов HBO Boxing. Проводникова ценили за крепкий характер – из-за этого за ним закрепилось прозвище «Сибирский Рокки». Хотя, конечно, он больше напоминал Артуро Гатти, но без досрочных поражений и нокдаунов.

Проводников выступал в одно время с легендарным Мэнни Пакьяо, с которым даже спарринговал – оба работали у тренера Фредди Роуча. С Роучем он стал чемпионом мира, победив Майка Альварадо в 2013-м. Позже Проводников мог встретиться с Пакьяо, но неожиданно проиграл Крису Алгиери, которого дважды отправил в нокдаун в первом раунде, и лишился чемпионского пояса WBO.

Проводников – пример бойца, которого уважают даже за поражения, потому что он всегда шел вперед. Журнал The Ring признал его зарубу с Тимоти Брэдли лучшим боем в 2013 году. Поединок с Лукасом Матиссе тоже получился насыщенным: Проводников собирал много ударов в первой половине, но едва не нокаутировал соперника в концовке.

Неудивительно, что он покорил западную аудиторию, включая комментаторов HBO.

Евгений Градович

Рекорд : 23-2-1

Достижения : чемпион мира в полулегком весе по версии IBF (2013-2015)

Оппозиция : Билли Диб (дважды)

Продвижению Градовича сильно помог Сергей Ковалев, который попросил менеджера Эгиса Климаса подтянуть его в промоутерскую компанию Top Rank. Так Градович начал профессиональную карьеру в США и за три года добрался до титульного боя, победив раздельным решением опытного Билли Диба, которого нокаутировал в реванше через восемь месяцев.

Всего Градович провел четыре успешные защиты пояса, но через два года проиграл британцу Ли Селби. Доминирование в полулегком весе получилось недолгим – не хватило тактической гибкости. Градович боксировал в агрессивной и напористой манере, за что получил прозвище «Русский мексиканец» и попал на второе место в список Артуро Гатти, составленного экспертами канала HBO – выше только Руслан Проводников.

Григорий Дрозд

Рекорд : 40-1

Достижения : чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC (2014-2015)

Оппозиция : Кшиштоф Влодарчик, Матеуш Мастернак

Дрозд – пример успешной работы промоутеров: с появлением Андрея Рябинского и компании «Мир бокса» его карьера перезагрузилась. В 2013 году Дрозд нокаутировал крепкого поляка Матеуша Мастернака и стал чемпионом Европы по версии EBU, а через год победил опасного Кшиштофа Влодарчика и завоевал титул чемпиона мира WBC – в 35 лет. Удивительно, потому что последний раз Дрозд находился в титульной гонке в 2006 году, когда проиграл Фирату Арслану.

Из-за возраста Дрозд провел только одну защиту пояса против еще одного поляка – Лукаша Яника, после чего в 2015 году завершил карьеру. По потенциалу Дрозд – боксер чемпионского уровня. Но раскрылся очень поздно и, увы, ненадолго.

Сергей Ковалев

Рекорд : 35-5-1

Достижения : чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019), IBF и WBA Super (2014-2016)

Оппозиция : Бернард Хопкинс, Жан Паскаль (дважды), Натан Клеверли, Элейдер Альварес, Габриэль Кампильо, Энтони Ярд, Дарнелл Бун

Ковалев – хрестоматийная история преодоления невозможного. Уроженец Челябинской области, выходец из небогатой семьи, не имевший серьезных связей, построил невероятную карьеру, потому что в него поверил менеджер Эгис Климас.

Ковалев воспользовался шансом и взял три чемпионских пояса, выдав стрик из восьми успешных защит. И даже мог стать абсолютным чемпионом мира, если бы Адонис Стивенсон не избегал объединительного боя. Но и без Стивенсона у Ковалева внушительная оппозиция: Бернард Хопкинс, Жан Паскаль, Натан Клеверли, Габриэль Кампильо, Дарнелл Бун, Элейдер Альварес и Энтони Ярд.

Ковалев стал первым россиянином, которого журнал The Ring признал боксером года (в 2014-м). Он три года входил в топ-10 рейтинга P4P, а в 2016-2017 годах – даже располагался на втором месте.

На пике Ковалев продержался совсем недолго – всего три года, в течение которых выиграл 11 боев (девять – нокаутом). Дилогия с Андре Уордом подпортила Ковалеву карьеру: рекорд его последних 10 боев – 5-5 с нулевыми перспективами вернуться в титульную гонку. Перерыв после боя с Канело Альваресом окончательно демотивировал монструозного панчера.

Дмитрий Бивол

Рекорд : 23-0

Достижения : чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super (2019-н.в), WBA (2017-2019)

Оппозиция : Сауль Альварес, Хильберто Рамирес, Жан Паскаль, Джо Смит-младший, Салливан Баррера, Айзек Чилемба

Когда в середине 2010-х Сергея Ковалева спрашивали, за кем будущее полутяжелого веса, он отметил Дмитрия Бивола и Александра Гвоздика. Прогноз Ковалева сбылся, но в долгосрочной перспективе выстрелил только Бивол. В то же время о его перспективах аналогично рассуждал и Андре Уорд.

Бивол дебютировал на профессиональном ринге в конце 2014-го и через 1,5 года стал временным чемпионом мира по версии WBA. Еще через 1,5 – регулярным чемпионом по этой линии, а в 2019-м – суперчемпионом. Если суммировать все защиты, включая временный титул, то у Бивола их наберется 14 за восемь лет или 12 без учета временного пояса. Никто из россиян не побеждал в чемпионских боях так часто и не доминировал так долго.

Бивол легко разбирал всех оппонентов независимо от их уровня подготовки и достижений: переигрывал Салливана Барреру, Жана Паскаля, Джо Смита-младшего, Хильберто Рамиреса. Но главная жертва – суперзвезда Канело Альварес, который шел явным фаворитом, но проиграл. Благодаря этой победе Бивол оказался в топ-10 рейтинга P4P, где находится почти 2,5 года.

Артур Бетербиев

Рекорд : 20-0

Достижения : чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF (2017-н.в.), WBC (2019-н.в.), WBO (2022-н.в.)

Оппозиция : Александр Гвоздик, Каллум Смит, Таворис Клауд, Джо Смит-младший, Энтони Ярд, Габриэль Кампильо

Бетербиев стал чемпионом мира в 32 года и продолжает доминировать. Он выносил всех, кого ему подносили – даже когда грозило снятие с боя, как из-за глубокой сечки против Маркуса Брауна.

Бетербиев – уникальный пример боксерского долголетия и сохранения кондиций: у него такая же устрашающая ударная мощь, как и в начале карьеры. Если раньше он стремился к досрочному завершению, то сейчас раскладывается на полную дистанцию и заканчивает бои, когда соперник измотан.

С 2017-го Бетербиев провел восемь успешных защит, что не очень много. В последние годы Бетербиев стал чаще травмироваться, но это не сказалось на боксерских скиллах. В отличие от Бивола, он объединял пояса: в 2019-м нокаутировал Александра Гвоздика, а в 2022-м – Джо Смита во втором раунде.

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

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Фото: Gettyimages /Minas Panagiotakis / Stringer, James Chance / Staff, Doug Pensinger / Staff, Nicky Loh / Stringer, Boris Streubel / Stringer, Jed Jacobsohn / Staff, Martin Rose / Staff; РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф, Алексей Никольский, Владимир Астапкович; East News /AP Photo/Mikhail Metzel