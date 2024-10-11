Мокаев поддержал Бетербиева перед боем с Биволом: «Вперед, чемпион»
Мокаев поддержал Бетербиева перед боем с Биволом.
«Вперед, чемпион», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол отбоксируют 12 октября. На кону – звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше
Опубликовано: Денис Степь
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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