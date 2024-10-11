Бетербиев заигрывал с MMA и дружит с Сен-Пьером. А он бы потянул бой в UFC?

Угроза для полусредневесов.

В последние годы бокс и ММА стали ближе. Бойцы из смешанных единоборств переходят в бокс за гигантскими чеками, а боксеры часто появляются на турнирах больших ММА-промоушенов на лучших зрительских местах.

Чемпион мира по версии WBO, IBF и WBC в полутяжах Артур Бетербиев – один из самых близких к миру ММА боксеров. Он несколько раз хотел подраться по правилам смешанных единоборств, а один из его главных менторов – легенда ММА Жорж Сен-Пьер .

Как так получилось и как бы выглядел чемпион мира по боксу в поединке по правилам MMA?

Бетербиев познакомился с Сен-Пьером больше 10 лет назад. Тогда они общались через переводчика, а сейчас вместе ходят в баню и играют в шашки

Бетербиев и Сен-Пьер познакомились в 2013 году – после переезда Бетербиева в Монреаль. Тогда он еще не знал английский – с переводом помогал друг. Со временем Бетербиев улучшил язык – в том числе благодаря разговорам с Сен-Пьером. «Он знаменитый, но в то же время простой. Я мог поговорить с ним о чем угодно, задавал все интересующие меня вопросы», – рассказывал Бетербиев.

Конечно, спортсмены из разных боевых искусств говорили о природе драки и ментальной составляющей поединков. Сен-Пьер рассказывал, что еще с первых дней знакомства разглядел в Бетербиеве настоящего бойца с задатками чемпиона и давал ему советы по вопросам менеджмента, став настоящим ментором.

«У него очень доброе сердце, и я не хотел бы, чтобы все эти парни пытались залезть к нему в личную жизнь, воспользоваться им. С талантливыми бойцами всегда так происходит: люди вокруг видят талант и пытаются всеми способами найти выгоду. Особенно часто это случается с парнями из других стран – они просто не совсем понимают, как устроен бойцовский бизнес в США и Канаде», – говорил Сен-Пьер.

Помимо бойцовских навыков, Сен-Пьер отмечал личностные качества Бетербиева. Например, говорил о его дисциплине и умении радоваться простым вещам в жизни: «Он счастливый человек с простыми радостями в жизни. Я восхищаюсь этим. Думаю, это очень важно для нас, больших бойцов, ведь иногда мы забываем, насколько нам повезло в жизни».

Сейчас Бетербиев и Сен-Пьер остаются на связи и называют друг друга друзьями. Вместе они ходили в русскую баню и не так давно летали в Дубай, по пути сыграв несколько партий в шашки. По словам Сен-Пьера, Бетербиев оказался более сильным игроком.

Бетербиев думал над поединком по правилам смешанных единоборств. Но за боями не следит

Бетербиев намекал на возможность подраться в UFC еще в 2021 году. «Мне однажды в голову пришло, что я выхожу с чемпионом UFC в клетку на бой по их правилам. Мне, честно говоря, это было бы интересно», – говорил Бетербиев. Он отмечал, что готов потратить полгода на специализированную подготовку с Жоржем Сен-Пьером и согнать вес до лимита полусреднего дивизиона UFC – 77 кг (Бетербиев дерется в весовой категории до 79,3 кг).

Позже, перед поединком против Каллума Смита, Бетербиев снова сказал о поединке по правилам смешанных единоборств. Но, похоже, ни Дана Уайт, ни какой-либо другой промоутер не сделал хорошего предложения, а история с потенциальным ММА-поединком Бетербиева так и не сдвинулась дальше разговоров.

Хоть у Бетербиева и есть интерес в поединке по правилам ММА, сами бои он совсем не смотрит – отмечал, что не смог поддержать разговор с Сен-Пьером о величии Федора Емельяненко, так как не видел его боев, а о предстоявшем первом поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски узнал от журналистов.

«Следующий бой Махачева? Нет, не в курсе. Вы просто если правильно поймете, тяжело, когда у тебя своя каша, а тут еще следить параллельно за другими вещами… Это тяжело. Я, например, не могу так. А Исламу хочу пожелать удачи в бою, во всех боях. Ему и всем нашим бойцам», – говорил Бетербиев в феврале-2023.

А как Бетербиев проявил бы себя в ММА?

Стоит сразу отмести план с полугодовой подготовкой. Даже такой мощный спортсмен, как Бетербиев, под руководством топовых тренеров, как Фирас Захаби и Жорж Сен-Пьер, не адаптируется к условиям ММА.

Причин несколько. Первая и самая очевидная – наработать определенные навыки борьбы или работы в партере крайне трудно. Прежде всего, речь об инстинктах и рефлексах: как и в любом виде спорта, в ММА нужно довести определенные техники до автоматизма, чтобы мозг не тратил время на контроль верного выполнения. Очевидно, что набор необходимых автоматизированных навыков в смешанных единоборствах и боксе сильно отличается.

Помимо настройки новых скиллов, переработки и адаптации требуют старые. Пересобрать придется даже ударную технику рук: необходимы определенные изменения, связанные с размером перчаток и риском ответных ударов ногами. Перестраиваясь с бокса на ММА, нужно уменьшить амплитуду ударов, упросить работу на уклонах и нырках, перестроить футворк и привычки в защите.

В общем, всерьез рассматривать возможность поединка по правилам смешанных единоборств не стоит. Но можно представить, что было бы, если бы существовал Артур Бетербиев из параллельной вселенной, сохранивший боксерский стиль, при этом добавивший в остальных аспектах ММА хотя бы до среднего уровня по меркам топ-15 полусреднего веса. Что тогда?

Бетербиев стал бы стилистическим кошмаром для многих бойцов полусреднего веса. Достаточно высокий для 77 кг, с ОЧЕНЬ плотным ударом и при этом хорошей комбинационной работой. Добавьте к этому свойственный Бетербиеву прессинг и мощный джеб – получите настоящего атакующего монстра.

В защите у него были бы определенные проблемы из-за не очень активной обороны с помощью ног и высокого блока, не очень хорошо работающего в ММА (за исключением Петра Яна). Бойцы, использующие такой вариант обороны, уязвимы для атак по нижней части тела и хуже защищаются от тейкдаунов – часто они просто не успевают сделать андерхук.

Многие из этих проблем решил бы прессинг. Бетербиев однозначно способен перепрессинговать любого полусредневеса UFC благодаря уверенной работе на ближней и средней дистанции и отличному футворку. Стилистически неудобными бойцами для гипотетического Бетербиева в ММА были бы высокие бойцы, способные легко драться под прессингом и обладающие приличными киками и, желательно, борьбой.

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12 октября в Саудовской Аравии Бетербиев проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Jordan Jones, Richard Heathcote, Elsa