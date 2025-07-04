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Том Аспиналл хочет провести четыре боя за год: «Моя цель – победить всех из первой десятки»

Том Аспиналл хочет провести четыре боя до июля-2026.

«Я хотел бы провести четыре боя в течение следующих 12 месяцев. Моя цель – победить всех из первой десятки тяжелого веса, я уже выиграл у шести из них», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Аспиналл в последний раз дрался в июле-2024, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде. 

Том Аспиналл: «У меня есть дата и соперник»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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