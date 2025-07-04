Менеджер Дмитрия Бивола: «Уверен, что если третий бой с Бетербиевым будет назначен в разумные сроки, IBF сочтет его приоритет»

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал о следующем бое боксера.

IBF ранее обязала Дмитрия Бивола провести защиту титула против Майкла Эйферта.

«IBF была следующей в ротации обязательных, назначали защиту с Эйфертом еще в октябре прошлого года, после чего был назначен реванш, который они сочли более приоритетным и значимым событием. Я уверен, что если третий бой с Бетербиевым будет назначен в разумные сроки, они сочтут его значимость и приоритет.

Победителю, безусловно, придется уже встретиться с Эйфертом», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Первый бой Бивола и Бетербиева прошел в октябре-2024 и завершился победой Бетербиева решением большинства судей. В феврале-2025 Бивол взял реванш, так же победив решением большинства судей.

Дмитрий Бивол: «После себя хотел бы оставить историю, что мальчик из небольшого городка может достичь высот»