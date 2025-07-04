Арман Царукян: «Пимблетт может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Махачева»

Арман Царукян оценил Пэдди Пимблетта.

«Пимблетт не на уровне бойцов из топ-5 в легком весе. Сейчас он может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Ислама, поскольку мы сейчас на пике.

Он может победить только тех бойцов, которые почти вышли на пенсию или идут на серии поражений», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Топурия – о Царукяне: «Представьте, что у вас есть шанс подраться за титул UFC. И вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки»