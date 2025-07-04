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Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»

Илия Топурия сказал, что побил бы Махачева и Пимблетта за один вечер.

«Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир UFC в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй раунд – против Пимблетта», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.

Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал журналиста Альваро Колменеро
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