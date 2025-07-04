Конор Макгрегор хочет провести бой в Белом доме. Дана Уайт написал: «Мне это нравится!»
Конор Макгрегор хочет подраться в Белом доме.
«Радостно воспринял объявление президента Трампа о проведении боя UFC в Белом доме. Я был бы польщен! Запишите меня!», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор также поделился скриншотом переписки с президентом UFC Даной Уайтом. Макгрегор оставил несколько голосовых сообщений, на что Уайт ответил: «Мне это нравится!»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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