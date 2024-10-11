Чисора – о бое Бетербиева и Бивола: «Я ставлю на нокаут»
Дерек Чисора считает, что в бою Бетербиев – Бивол будет нокаут.
«Я ставлю на нокаут. Эти парни не будут заигрывать друг с другом. Кто конкретно выиграет досрочно, я сказать не берусь, но считаю такую вероятность очень высокой. Так или иначе это очень большой бой для всего боксерского мира», – сказал бывший претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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