Чисора – о бое Бетербиева и Бивола: «Я ставлю на нокаут»

Дерек Чисора считает, что в бою Бетербиев – Бивол будет нокаут.

«Я ставлю на нокаут. Эти парни не будут заигрывать друг с другом. Кто конкретно выиграет досрочно, я сказать не берусь, но считаю такую вероятность очень высокой. Так или иначе это очень большой бой для всего боксерского мира», – сказал бывший претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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