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Кори Сэндхаген: «Было бы круто создать лигу по ММА только с нокаутами и сабмишенами. Никакого ограничения по времени»

Кори Сэндхаген рассказал, какую лигу по ММА хотел бы создать.

«Было бы круто создать лигу по ММА только с нокаутами и сабмишенами. Никакого ограничения по времени. Только победы нокаутом или сабмишеном. Было бы круто», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

В прошлом поединке Сэндхаген победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде. 

Сэндхаген – о Двалишвили: «Он сильнейший в дивизионе. Я должен нокаутировать его»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
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