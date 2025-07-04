Кори Сэндхаген: «Было бы круто создать лигу по ММА только с нокаутами и сабмишенами. Никакого ограничения по времени»
Кори Сэндхаген рассказал, какую лигу по ММА хотел бы создать.
«Было бы круто создать лигу по ММА только с нокаутами и сабмишенами. Никакого ограничения по времени. Только победы нокаутом или сабмишеном. Было бы круто», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
В прошлом поединке Сэндхаген победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
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