Топурия – о Царукяне: «Представьте, что у вас есть шанс подраться за титул UFC. И вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки»
Илия Топурия считает, что бой с Арманом Царукяном легче, чем с Пэдди Пимблеттом.
«Бой с Арманом легче, чем с Пимблеттом. Представьте, что у вас есть возможность подраться за титул UFC. И когда приходит день, вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки. Мне плевать», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.
Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости