Топурия – о Царукяне: «Представьте, что у вас есть шанс подраться за титул UFC. И вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки»

Илия Топурия считает, что бой с Арманом Царукяном легче, чем с Пэдди Пимблеттом.

«Бой с Арманом легче, чем с Пимблеттом . Представьте, что у вас есть возможность подраться за титул UFC . И когда приходит день, вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки. Мне плевать», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.

Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»