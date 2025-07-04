Том Аспиналл: «У меня есть дата и соперник»

Том Аспиналл сообщил, что ему назначили бой.

«Встреча с UFC состоялась. Есть дата и соперник», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Ранее Сирил Ган сообщил , что UFC работает над организацией поединка с Аспиналлом. Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре-2024, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.

Аспиналл в последний раз дрался в июле-2024, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке