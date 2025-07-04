2

Деметриус Джонсон: «Махачев повалит Топурию и победит»

Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке Махачева и Топурии.

«Думаю, победит Ислам. Он повалит его и победит приемом», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. 

Ислам Махачев ранее объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
logoИслам Махачев
logoДеметриус Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»
40вчера, 14:50
Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»
84вчера, 11:55
Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»
30вчера, 09:30
Главные новости
Том Аспиналл: «У меня есть дата и соперник»
8 минут назад
Арман Царукян: «Пимблетт может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Махачева»
350 минут назад
UFC может провести турнир в Рио-де-Жанейро 11 октября
59 минут назад
Топурия – о Царукяне: «Представьте, что у вас есть шанс подраться за титул UFC. И вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без руки»
5сегодня, 14:35
Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»
11сегодня, 13:03
Конор Макгрегор хочет провести бой в Белом доме. Дана Уайт написал: «Мне это нравится!»
5сегодня, 12:32
Ирина Алексеева: «Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию»
4сегодня, 12:18
Фьюри выложил видео с секс-куклой, надев на нее маску с лицом Усика: «Его будут трахать»
9сегодня, 11:28Фото
Александр Усик: «Не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он говорил плохие слова о моей маме»
4сегодня, 11:19
Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»
11сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49