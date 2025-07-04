Деметриус Джонсон: «Махачев повалит Топурию и победит»
Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке Махачева и Топурии.
«Думаю, победит Ислам. Он повалит его и победит приемом», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.
В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.
Ислам Махачев ранее объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.
Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
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