Деметриус Джонсон: «Махачев повалит Топурию и победит»

Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке Махачева и Топурии.

«Думаю, победит Ислам . Он повалит его и победит приемом», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.

Ислам Махачев ранее объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»