Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»
Илия Топурия обещает нокаутировать Макса Холлоуэя на UFC 308.
«Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой. Вот что я собираюсь сделать. И все же. Вот что произойдет.
Я не сомневаюсь, что первым тебя нокаутирую. Даже не хочу, чтобы ты в это верил, потому что, если поверишь, то не придешь, а мне нужно, чтобы ты пришел на бой», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Титульный бой Топурии и Холлоуэя пройдет на UFC 308 26 октября в Абу-Даби.
«Найди хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости