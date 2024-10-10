Топурия – Холлоуэю: «Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой»

Илия Топурия обещает нокаутировать Макса Холлоуэя на UFC 308.

«Единственное, что я собираюсь сделать, – вырубить свет и устроить вечеринку со всей командой. Вот что я собираюсь сделать. И все же. Вот что произойдет.

Я не сомневаюсь, что первым тебя нокаутирую. Даже не хочу, чтобы ты в это верил, потому что, если поверишь, то не придешь, а мне нужно, чтобы ты пришел на бой», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Титульный бой Топурии и Холлоуэя пройдет на UFC 308 26 октября в Абу-Даби.

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