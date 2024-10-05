Гейджи попросил UFC о поединке весной: «Март – хороший вариант»

Джастин Гейджи хочет провести бой весной.

«Я сообщил UFC, что хочу провести бой в марте. Но думаю, это может случиться в любое время в следующем году, посмотрим. Март – хороший вариант для меня», – заявил бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи .

Напомним, в апреле Гейджи проиграл Максу Холлоуэю нокаутом в пятом раунде.

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