«Найди себе хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?

Самый ожидаемый бой 2025-го.

Неожиданная разборка чемпионов UFC: Илия Топурия вызвал на бой Ислама Махачева и хочет забрать второй пояс – для этого устроил войну в соцсетях с командой Хабиба.

Может ли Топурия подраться с Махачевым в 2025 году?

Топурия вызвал на бой Махачева зимой, когда стал чемпионом. Обещал победить Хабиба, хотя в легком весе столкнулся с проблемами

Когда Топурия в феврале нокаутировал Алекса Волкановски и стал чемпионом в полулегком весе, то наговорил много лишнего. Сначала хотел избить Конора при встрече, а потом заверил, что «на 100%» победил бы Хабиба. Махачеву в соцсетях он едко напомнил поражение нокаутом от Адриана Мартинса в 2015-м.

Когда Топурия запостил видео, как Махачева нокаутируют, тот ответил: «Еще один коротышка хочет, чтобы его раздавили». В октябре 2023-го Махачев нокаутировал Волкановски – тоже полулегковеса, поднявшегося к нему в дивизион.

Тогда подраться с Топурией захотел Умар Нурмагомедов (боец UFC легчайшего веса) и Усман Нурмагомедов (чемпион Bellator). Но решили, что Топурию побьет Мовсар Евлоев – непобежденный полулегковес, выигравший в UFC восемь боев подряд (у Топурии – семь, но он уже чемпион). Евлоев не из команды Хабиба, но кавказец, поэтому его называют братом.

«Я не знаю, почему Топурия говорит сейчас обо всех, – признался в марте Махачев. – После боя я сделал публикацию, поздравив его с победой. А он написал о моем поединке, который я проиграл.

Он хороший боец, у него хороший бокс, но ему предстоит тяжелый бой в его дивизионе против Евлоева. Я верю, что Мовсар его побьет. Стилистически это плохой бой для Топурии, но посмотрим. Сейчас он говорит о легком весе, полусреднем, боксе, вызывая всех. Но ему нужно сосредоточиться на его дивизионе».

За два года до этого, в марте 2022-го, Топурия дебютировал в легком весе – против Джея Херберта, который не входил даже в топ-15. Херберт чуть не вырубил Топурию в первом раунде, но во втором – сам улетел в нокаут. Финиш признали одним из лучших в году, но факт остался: в легком весе Топурия столкнулся с трудностями. Херберт – неудобный соперник (выше Топурии на 13 см), но далеко не топовый.

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В конце октября Топурия подерется с Максом Холлоуэем на UFC 308. Раздавая интервью перед турниром, он снова вспомнил про Махачева. Топурия уверен, что нокаутирует Холлоуэя, после чего зайдет в новый дивизион:

«Поднимусь ли я в легкий вес? Почему нет? Я делал это однажды, могу сделать снова. Конечно, я вижу себя в поединке с Исламом Махачевым. Он отличный боец. Иногда он слишком много говорит, но мы всегда можем уладить это в октагоне. Но не в уличном бою, потому что тогда мне придется оплачивать его медицинские счета».

Дерзкие слова Топурии задели команду Махачева. Первым ответил Усман Нурмагомедов – теперь он хочет встретиться с грузином.

Усман : «Просто скажи мне, когда ты дрался на улице, европеец?»

Топурия : «Как у тебя дела с допингом? Ты еще на стероидах?»

Усман : «Ты не ответил на вопрос, европеец. Надеюсь, сохранишь ту же энергию и при встрече».

Подключилась почти вся команда Хабиба. Боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков угрожает Топурии: «Илия, советую тебе отложить дивиденды, найти хорошего стоматолога». Экс-боец UFC Абубакар Нурмагомедов ответил хитрее: «Топурия, зачем тебе это все? Прилетай ко мне, отдохнем на берегу Индийского океана».

В 2022-м у Хабиба был похожий конфликт с Хамзатом Чимаевым. Тот написал в трансляции Рамзана Кадырова про Хабиба: «Мы и его порвем, если захочет». На Чимаева набросились в соцсетях, а Абубакар Нурмагомедов напал в зале на UFC 280 в Абу-Даби – после победы Махачева над Оливейрой.

Команда Хабиба готова драться вне октагона – как в конфликте с Конором. Поэтому Махачев предостерег Топурию, которого уже прозвали «двойником Конора»:

«Что будет, если кто-то из моих друзей встретит Топурию на улице? Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти. Пока я не видел, чтобы кто-то переходил личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой и хотя бы раз защитить пояс».

Топурия уверен, что победит Махачева – он хочет драться с ним после Холлоуэя. И надеется, что бой пройдет в 2025-м: «Мне не нужно пересекать черту, но, похоже, дети, которые тусуются с тобой, пытаются пересечь черту, за которую не смогут вернуться. Давай оставим детей в стороне и решим это как взрослые в октагоне в 2025 году».

Состоится ли бой Топурии и Махачева в 2025-м? В декабре Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом (если тот снова не снимется с боя). Третьим в дивизионе стал Диего Лопес, проигрывавший Евлоеву. В дивизионе появится претендент на титул, но не слишком хайповый – если в гонку не вернется 36-летний Волкановски. Но в это не верится – из-за возраста и двух подряд нокаутов.

Если Топурия победит Холлоуэя, а Махачев – Царукяна, их бой в легком весе станет одним из самых ожидаемых в 2025-м. Топурия – силен: у него хорошая борцовская база (об этом многие забывают) и нокаутирующий удар. Он может создать проблемы Махачеву, но будет андердогом из-за разницы в габаритах.

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Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez; eastnews.ru /BKamran Jebreili