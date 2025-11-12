Хилл – Мурзаканову: «Этот бой мне нравится»
Хилл ответил на вызов Мурзаканова.
Джамалл Хилл согласен провести бой с Азаматом Мурзакановым.
«Этот бой мне нравится! Давай дождемся моего выздоровления, и я возьмусь за тебя. Отправлю в сладкий сон, как ты просишь», – написал Хилл.
Мурзаканов ранее поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса, нокаутировав Александра Ракича в первом раунде на UFC 321.
Азамат Мурзаканов: «Я хочу оставаться активным. Организуйте бой с Джамалом Хиллом»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9584 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джамала Хилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости