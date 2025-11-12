Ислам Махачев: «Поможет ли Маддалене Крейг Джонс? Да, он очень помог Волкановски»

Махачев высказался о бое с Маддаленой.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что его навыки лучше, чем у Джека Делла Маддалены.

«Маддалена сказал, что займет победит меня и станет первым номером в рейтинге P4P? Никто не верит в это. Он хороший боксер, хороший боец, но мои навыки лучше.

Поможет ли Маддалене Крейг Джонс? Да, он очень помог Волкановски», – сказал Махачев .

Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября. Махачев дважды победил Алекса Волкановски в легком весе – решением судей и нокаутом.

Ислам Махачев: «После Маддалены будет Усман»