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Волкановски − о следующем бое: «Буду драться с победителем боя Топурия − Холлоуэй»

Алекс Волкановски заявил, что следующим будет драться за пояс UFC в полулегком весе.

«Я уже поговорил с UFC. Очевидно, что далее у меня будет титульный бой. Но никогда не знаешь, что произойдет. Если Макс победит, то что далее для него? Он будет защищать пояс или титул BMF?

Так что, может быть, будет бой за временный титул или что-то еще. Мы с самого начала обсуждали это с UFC. Я сказал, что подожду, это мы и планировали это с самого начала», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

Волкановски в последний раз дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.

Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
logoАлександр Волкановски
logoИлия Топурия
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