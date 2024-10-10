Топурия обещал отправить Холлоуэя и Волкановски в дом престарелых: «Все бесплатно»
Илия Топурия хочет отправить Макса Холлоуэя в дом престарелых.
«Все бесплатно, не волнуйтесь. Никаких расходов», – сказал чемпион полулегкого веса UFC Илия Топурия.
Илия Топурия и Макс Холлоуэй возглавят UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби.
«Найди хорошего стоматолога!» Команда Махачева угрожает грузинскому чемпиону UFC – что происходит?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости