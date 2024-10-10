Топурия обещал отправить Холлоуэя и Волкановски в дом престарелых: «Все бесплатно»

Илия Топурия хочет отправить Макса Холлоуэя в дом престарелых.

«Все бесплатно, не волнуйтесь. Никаких расходов», – сказал чемпион полулегкого веса UFC Илия Топурия .

Илия Топурия и Макс Холлоуэй возглавят UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби.

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