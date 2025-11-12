Азамат Мурзаканов: «Я хочу оставаться активным. Организуйте бой с Джамалом Хиллом»

Мурзаканов хочет подраться с Хиллом.

Азамат Мурзаканов вызвал на бой бывшего чемпиона полутяжелого веса Джамала Хилла .

«Я хочу оставаться активным. Организуйте бой с Хиллом», – написал Мурзаканов.

Мурзаканов ранее поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса, нокаутировав Александра Ракича в первом раунде на UFC 321.

