Байсангур Сусуркаев: «Хочу взять титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Сильва. Стать лучшим на все времена»

Сусуркаев рассказал о планах в ММА.

Байсангур Сусуркаев хочет стать чемпионом UFC и установить вечный рекорд по количеству защит титула.

«Хочу взять титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Сильва . Стать лучшим на все времена. Хочется сказать об истории, наследии, но все знают, что это и деньги. Деньги, которые помогут мне, моему отцу, моей семье, всем, кого я люблю. Деньги мотивируют», – сказал Сусуркаев.

Сильва провел 10 успешных защит титула в UFC, Джонс – 12.

Сусуркаев проведет следующий бой против Эрика Макконико 16 ноября. Байсангур дебютировал в UFC 17 августа на турнире UFC 319, победив Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта он победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

