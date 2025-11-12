Байсангур Сусуркаев: «Всегда была мечта купить отцу машину. И чтобы мама уволилась с работы»

Сусуркаев рассказал о мечте.

Байсангур Сусуркаев рассказал, что хочет сделать для родителей.

«У меня не было мечты, чтобы себе что-то купить. Всегда мечтал отцу сделать подарок. Он всегда нам все покупал, мог в долги влезть, чтобы нам что-то купить, отправить на соревнования.

Всегда была мечта купить отцу машину. Мама еще работает. Хочу после этого боя собрать пару хороших спонсоров, забрать бонус, чтобы мама уволилась с работы», – сказал Сусуркаев.

Байсангур проведет следующий бой против Эрика Макконико 16 ноября. Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались