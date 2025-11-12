  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Байсангур Сусуркаев: «Всегда была мечта купить отцу машину. И чтобы мама уволилась с работы»
7

Байсангур Сусуркаев: «Всегда была мечта купить отцу машину. И чтобы мама уволилась с работы»

Сусуркаев рассказал о мечте.

Байсангур Сусуркаев рассказал, что хочет сделать для родителей.

«У меня не было мечты, чтобы себе что-то купить. Всегда мечтал отцу сделать подарок. Он всегда нам все покупал, мог в долги влезть, чтобы нам что-то купить, отправить на соревнования.

Всегда была мечта купить отцу машину. Мама еще работает. Хочу после этого боя собрать пару хороших спонсоров, забрать бонус, чтобы мама уволилась с работы», – сказал Сусуркаев.

Байсангур проведет следующий бой против Эрика Макконико 16 ноября.  Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9669 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
logoMMA
logoUFC
logoБайсангур Сусуркаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хилл – Мурзаканову: «Этот бой мне нравится»
вчера, 14:48
Азамат Мурзаканов: «Я хочу оставаться активным. Организуйте бой с Джамалом Хиллом»
вчера, 14:34
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
вчера, 13:15
Главные новости
Махачев – о бое с Топурией: «Все хотят увидеть бой. Поговорим об этом после поединка с Маддаленой»
вчера, 18:48
Ислам Махачев: «Поможет ли Маддалене Крейг Джонс? Да, он очень помог Волкановски»
вчера, 18:21
Байсангур Сусуркаев: «Хочу взять титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Сильва. Стать лучшим на все времена»
вчера, 17:23
Хорхе Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом P4P»
вчера, 17:09
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
вчера, 16:00
Эдди Хирн: «Если делать разминочный бой для Джошуа, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно»
вчера, 14:55
Хилл – Мурзаканову: «Этот бой мне нравится»
вчера, 14:48
Азамат Мурзаканов: «Я хочу оставаться активным. Организуйте бой с Джамалом Хиллом»
вчера, 14:34
Дана Уайт: «Хабиб отправился в турне по мусульманским странам после того, как стал чемпионом. Он заработал там так много денег, что больше не нужно было драться»
вчера, 12:40
Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес этой эпохи. Никто не может его победить»
вчера, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
вчера, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото