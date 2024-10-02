Мойкано − о бое с Гейджи: «Готов драться в декабре или январе»
Ренато Мойкано заявил, что хочет драться с Джастином Гейджи.
«Бой с Гейджи? Декабрь или январь. Я готов», − написал в соцсетях легковес UFC Ренато Мойкано.
Напомним, что 28 сентября Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом по итогам второго раунда.
Ренато Мойкано: «Я лучший легковес. Побью даже Хабиба, если он вернется»
Мойкано считает, что должен быть шестым в легком дивизионе UFC: «Физиев, Гамрот и Дариуш после поражений, Чендлер сидит без дела»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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