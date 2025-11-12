Махачев – о бое с Топурией: «Все хотят увидеть бой. Поговорим об этом после поединка с Маддаленой»

Махачев высказался о возможном бое с Топурией.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о возможном бое с Илией Топурией.

«Он продолжает говорить о бое. Все хотят увидеть этот бой. Поговорим об этом после поединка с Маддаленой», – сказал Махачев.

Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября за пояс в полусреднем весе. Топурия – чемпион UFC в легком весе.

Ислам Махачев: «Поможет ли Маддалене Крейг Джонс? Да, он очень помог Волкановски»