Хорхе Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом P4P»
Масвидаль назвал фаворита в бою Махачев – Маддалена.
Хорхе Масвидаль прокомментировал предстоящий бой за титул в полусреднем весе между Джеком Деллой Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Ислам – большой парень, он гонял большой вес, чтобы уложиться в 70 кг. Он может лучше показать себя в 77 кг.
Если Джек побьет Ислама, то станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я склоняюсь к победе Ислама, но это будет тяжелый бой», – сказал Масвидаль.
Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9669 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости