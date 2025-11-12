Хорхе Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом P4P»

Масвидаль назвал фаворита в бою Махачев – Маддалена.

Хорхе Масвидаль прокомментировал предстоящий бой за титул в полусреднем весе между Джеком Деллой Маддаленой и Исламом Махачевым .

«Ислам – большой парень, он гонял большой вес, чтобы уложиться в 70 кг. Он может лучше показать себя в 77 кг.

Если Джек побьет Ислама, то станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я склоняюсь к победе Ислама, но это будет тяжелый бой», – сказал Масвидаль.

Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

Ислам Махачев: «После Маддалены будет Усман»