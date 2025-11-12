  • Спортс
Дана Уайт: «Хабиб отправился в турне по мусульманским странам после того, как стал чемпионом. Он заработал там так много денег, что больше не нужно было драться»

Дана Уайт рассказал, почему Хабиб перестал драться.

Дана Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов заработал много денег во время мусульманского мирового турне.

«У нас появился чемпион мира-мусульманин, и отправился в турне по мусульманским странам. Он выступал в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Катаре, и деньги посыпались на него.

Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. А потом умер его отец, что тоже сильно повлияло», – сказал президент UFC.

Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9584 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
