Эдди Хирн: «Если делать разминочный бой для Джошуа, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно»
Эдди Хирн рассказал о возможном бое Джошуа – Пол.
Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони Джошуа может подраться с Джейком Полом.
«Да, были контакты. Они общались. Если уж делать разминочный бой, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно», – сказал Хирн.
Пол ранее должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но выставочный бой отменили.
Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Seconds Out
