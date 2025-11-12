Эдди Хирн: «Если делать разминочный бой для Джошуа, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно»

Эдди Хирн рассказал о возможном бое Джошуа – Пол.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони Джошуа может подраться с Джейком Полом .

«Да, были контакты. Они общались. Если уж делать разминочный бой, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно», – сказал Хирн.

Пол ранее должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но выставочный бой отменили .

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?