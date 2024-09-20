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Бен Аскрен: «Для меня совершенно очевидно, что Конор – наркоман»

Бен Аскрен считает, что Конора наркоманом.

«Для меня совершенно очевидно, что Конор Макгрегор – наркоман. Он достаточно богат, чтобы это не оказывало серьезного негативного влияния на его жизнь. Все как бы позволяют ему делать то, что он хочет, но этот парень явно отрывается на вечеринках и не может начать тренировочный лагерь.

А если так, то и не может подготовиться к бою. Есть видео, на которых он постоянно веселится. Послушайте, если вы богаты и знамениты, не убиваете никого и не делаете ничего хуже, за что вас могут посадить в тюрьму, то неважно. Каждый живет своей жизнью.

Но он затянул с тем, чтобы вернуться. Это раздражает, но я заявлял, что он не подерется в 2023 году. И уже говорил, что Майклу Чендлеру нужно двигаться дальше и просто сказать: «Эй, ты больше не серьезный боец, ты наркоман и не можешь тренироваться». Я говорил это много раз.

Возможно, и то, и другое [наркотики и алкоголь]. Не знаю, что можно сказать, не видя его в деле, но я смотрел достаточно видео, чтобы понять, что этот парень неуправляем. Он постоянно веселится и, судя по слухам, принимает множество веществ», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.

Последний раз Конор Макгрегор выходил в клетку в июле-2021, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

UFC использует Конора? На его контракте могут выбить больше денег за медиаправа

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал Funky and the Champ
logoUFC
logoMMA
logoБен Аскрен
logoКонор Макгрегор
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