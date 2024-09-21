Конор Макгрегор приехал на «Уэмбли», где подерутся Дюбуа и Джошуа

Конор Макгрегор посетил бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

В Лондоне проходит вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа .

На бой приехал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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