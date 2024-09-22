Нокаут Джошуа на «Уэмбли»: почти 100 тысяч фанатов, Конор с сигарой и выступление Лиама Галлахера

Усик и Фьюри – гости.

Саудовская Аравия приучила болельщиков, что топовые тяжеловесы дерутся именно там. Но Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа (оба – англичане) подрались в Лондоне – на переполненном «Уэмбли».

На большой бой пришли селебрити: от Теренса Кроуфорда до солистки Spice Girls Эммы Бантон – для нее специально включили хит группы Wannabe.

Главным музыкальном событием стало выступление Лиама Галлахера из Oasis. Перед главным боем он провел 20-минутный концерт, во время которого «Уэмбли» выглядел невероятно – 96 тысяч зрителей подпевали Галлахеру хором. Вышло даже атмосфернее, чем на знаменитом концерте 2000-го .

На трибунах – звезды спорта. В первых рядах сидел непривычно серьезный Тайсон Фьюри: в обычной черной футболке, черных носках и кроссовках – никакого цыганского лоска. Когда камера показала Фьюри, он даже не кривлялся – стеснялся и выглядел неловко. Кстати, арена посвистывала, когда Фьюри показывали на экране.

Чего не скажешь об Александре Усике, который под овации пришел на арену с менеджером Эгисом Климасом. Чемпион принес с собой пояс, который гордо показывал в камеры. Несмотря на обещанный Фьюри реванш, Усик не бросался на соперника – тот явно находился не в настроении.

Все иначе с Конором Макгрегором: он появился на арене счастливый, с сигарой в зубах, роскошном костюме и яркой рубашке, вызвав овации. Его сопровождала жена.

Конор дал интервью журналисту Ариэлю Хельвани, который вел шоу. Он предсказал близкий бой Джошуа и Дюбуа, отметив, что первый в отличной форме, но на второго меньше давления.

Конор подтвердил, что подерется в 2025 году: не назвал соперника, зато напомнил про BKFC – промоушен по боям на голых кулаках, совладельцем которого стал в апреле. Конор намекал, что хочет там подраться, но у него еще два боя по контракту с UFC.

Главный хайлайт – реакция Конора на нокаут Джошуа. Кажется, такого никто не ожидал.

Боль дня: Джошуа трижды упал в нокдаун (или четырежды?) и улетел в нокаут от Дюбуа

Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham