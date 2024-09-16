Махачев не верит в возвращение Конора: «Это уже фантастика. Он больше в клубах, чем на тренировках»
Ислам Махачев не верит, что Конор Макгрегор вернется в UFC.
«Это уже фантастика. Своим языком он старается держаться на плаву. Он больше в клубах, чем на тренировках», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Конор Макгрегор провел последний бой в UFC в июле 2021, проиграв техническим нокаутом Дастину Порье.
Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»
Конор и Чендлер могут провести бой на UFC 310, Махачев и Царукян – на UFC 308 (Ариэль Хельвани)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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