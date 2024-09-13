  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Церемония взвешивания UFC 306: О’Мэлли тяжелее Двалишвили, Шевченко тяжелее Грассо

В Лас-Вегасе проходит церемония взвешивания перед UFC 306. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

Главные бои турнира:

• Шон О’Мэлли (61,23 кг) – Мераб Двалишвили (60,78 кг)

• Алекса Грассо (56,25 кг) – Валентина Шевченко (56,7 кг)

• Брайан Ортега (66,22 кг) – Диего Лопес (66,22 кг)

• Даниэль Зеллхубер – Эстебан Рибович

• Роналдо Родригес – Оде Осборн

• Рауль Росас (61,69 кг) – Аори Киленг

UFC 306 пройдет в «Сфере» в ночь на 15 ноября. Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск.

Шевченко – все? Бой с Грассо решит финал карьеры

Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
logoБрайан Ортега
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoАлекса Грассо
UFC 306
logoДиего Лопес
logoО’Мэлли - Двалишвили
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли – о желании Двалишвили драться с ним в стойке и нокаутировать: «Мераб тупой, но не настолько»
2сегодня, 07:33
Двалишвили – О’Мэлли: «Никто меня пока не вырубил. Никто. Продолжай мечтать»
5сегодня, 07:04
О’Мэлли уверен в коммерческом успехе UFC 306: «Мы собираемся разгромить Канело»
111 сентября, 14:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Кудряшов: «Не вижу, за счет чего Фьюри может выиграть у Усика. Но его победа была бы выгоднее для бизнеса»
2сегодня, 15:33
Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»
3сегодня, 14:53
Бетербиев − о бое с Биволом: «Начинаем финальную подготовку»
2сегодня, 13:40
Вартанян и Раисов могут провести реванш в ACA в декабре
сегодня, 13:01
Ярослав Амосов: «Мой контракт с Bellator закончился. Скоро сообщу о дальнейших действиях»
2сегодня, 12:31
Деметриус Джонсон − о завершении карьеры: «Джиу-джитсу кажется мне сложнее, ММА уже не так интересны»
1сегодня, 12:13
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 11:30
Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски
2сегодня, 09:37
Абдель-Азиз: «В 2025 году Умар станет чемпионом UFC. Никто его не остановит, Иншаллах»
1сегодня, 09:15
О’Мэлли – о желании Двалишвили драться с ним в стойке и нокаутировать: «Мераб тупой, но не настолько»
2сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео