Церемония взвешивания UFC 306: О’Мэлли тяжелее Двалишвили, Шевченко тяжелее Грассо

В Лас-Вегасе проходит церемония взвешивания перед UFC 306 . Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

Главные бои турнира:

• Шон О’Мэлли (61,23 кг) – Мераб Двалишвили (60,78 кг)

• Алекса Грассо (56,25 кг) – Валентина Шевченко (56,7 кг)

• Брайан Ортега (66,22 кг) – Диего Лопес (66,22 кг)

• Даниэль Зеллхубер – Эстебан Рибович

• Роналдо Родригес – Оде Осборн

• Рауль Росас (61,69 кг) – Аори Киленг

UFC 306 пройдет в «Сфере» в ночь на 15 ноября. Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск.

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