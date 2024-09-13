Церемония взвешивания UFC 306: О’Мэлли тяжелее Двалишвили, Шевченко тяжелее Грассо
В Лас-Вегасе проходит церемония взвешивания перед UFC 306. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.
Главные бои турнира:
• Шон О’Мэлли (61,23 кг) – Мераб Двалишвили (60,78 кг)
• Алекса Грассо (56,25 кг) – Валентина Шевченко (56,7 кг)
• Брайан Ортега (66,22 кг) – Диего Лопес (66,22 кг)
• Даниэль Зеллхубер – Эстебан Рибович
• Роналдо Родригес – Оде Осборн
• Рауль Росас (61,69 кг) – Аори Киленг
UFC 306 пройдет в «Сфере» в ночь на 15 ноября. Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск.
Шевченко – все? Бой с Грассо решит финал карьеры
Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости