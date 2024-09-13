О’Мэлли – о желании Двалишвили драться с ним в стойке и нокаутировать: «Мераб тупой, но не настолько»
Шон О’Мэлли отреагировал на желание Мераба Двалишвили его нокаутировать.
– Мераб намекнул, что готов биться с тобой в стойке и победить нокаутом. Думаешь ли об этом? Если он на это решится, как пройдет бой?
– Мераб тупой, но не настолько. Хотя кто его знает. Все увидим в воскресенье, – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли на пресс-конференции.
Титульный бой между О’Мэлли и Двалишвили пройдет на UFC 306 в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября.
Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC
Двалишвили выбесил UFC сечкой перед титульником. А теперь снял швы садовыми ножницами
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости