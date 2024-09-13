О’Мэлли – о желании Двалишвили драться с ним в стойке и нокаутировать: «Мераб тупой, но не настолько»

Шон О’Мэлли отреагировал на желание Мераба Двалишвили его нокаутировать.

– Мераб намекнул, что готов биться с тобой в стойке и победить нокаутом. Думаешь ли об этом? Если он на это решится, как пройдет бой?

– Мераб тупой, но не настолько. Хотя кто его знает. Все увидим в воскресенье, – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли на пресс-конференции.

Титульный бой между О’Мэлли и Двалишвили пройдет на UFC 306 в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября.

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