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О’Мэлли – о желании Двалишвили драться с ним в стойке и нокаутировать: «Мераб тупой, но не настолько»

Шон О’Мэлли отреагировал на желание Мераба Двалишвили его нокаутировать.

– Мераб намекнул, что готов биться с тобой в стойке и победить нокаутом. Думаешь ли об этом? Если он на это решится, как пройдет бой?

– Мераб тупой, но не настолько. Хотя кто его знает. Все увидим в воскресенье, – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли на пресс-конференции.

Титульный бой между О’Мэлли и Двалишвили пройдет на UFC 306 в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября.

Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC

Двалишвили выбесил UFC сечкой перед титульником. А теперь снял швы садовыми ножницами

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
UFC 306
logoО’Мэлли - Двалишвили
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