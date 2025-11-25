Топурия – о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил»

Топурия: я бы нокаутировал Махачева.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия считает, что нокаутировал бы Ислама Махачева.

«Честно говоря, я не видел, чтобы Джек сопротивлялся. Казалось, он совершенно даже не хочет драться.

Ислам сделал свою работу в привычном стиле – провел очень скучный бой. Его не волнует аудитория.

В любом случае, надеюсь, что мой бой с Махачевым случится. Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. Я бы проявил большой энтузиазм, чтобы вырубить его. И я бы это сделал», – сказал Топурия .

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50-45 – трижды) на UFC 322.

