Шевченко – все? Бой с Грассо решит финал карьеры

Борьба со временем.

Представьте: вы чемпионка, которая не проигрывает уже пять лет и идет на серии из девяти побед с семью подряд защитами титула. Кажется, дивизион зачищен, а статус легенды не вызывает вопросов. Но все расшатывается, когда туда поднимается молодая и дерзкая соперница, набившая серию из четырех побед.

Первый бой (а потом и реванш) показывает, что забирать победы на классе уже не получается, старые схемы скрипят, как колени Камару Усмана, а глупые ошибки могут стоить слишком много.

Но еще не все зарыто под бетонную плиту. Есть последний шанс отомстить более молодой сопернице и вернуть пояс на финише карьеры, победив время. Бой Валентины Шевченко против Алексы Грассо на UFC 306 в ночь на 15 сентября может подарить уникальное возрождение.

Первый поединок закончился диким апсетом от Грассо, второй – ничьей и судейским скандалом. Уровень навыков и плотность – сумасшедшая

Чуть более года назад Валентина Шевченко заходила на восьмую защиту титула. Поединок против Тайлы Сантос насторожил, но не разуверил в силе Шевченко – на бой против Алексы Грассо она выходила огромным фаворитом. Все логично: на момент поединка Грассо занимала лишь шестую позицию в рейтинге наилегчайшего веса, а ее самая мощная оппозиция – молодая Мейси Барбер и Каролина Ковалькевич на спаде.

Но уже с первого раунда Грассо показала, что ее не получится переехать на классе. Крепкий бокс из правосторонней стойки стал проблемой для Шевченко. Казалось, что она собиралась пройти Грассо на старых навыках, совершенно не подстраиваясь под соперницу. Не вышло.

Более мастеровитая, но гораздо менее дисциплинированная и сосредоточенная Шевченко постоянно пропускала одни и те же комбинации против левши Грассо. Одной из самых техничных ударниц в истории женских ММА даже пришлось перейти на борьбу – настолько мощно работал бокс Грассо.

Борьба помогла. Шевченко перехватила инициативу, но уверенно доминировать не получалось – она продолжала ошибаться из-за недостаточной концентрацией. Одна из ошибок привела к поражению – Шевченко попыталась пробить ногой с разворота, но совсем не рассчитала дистанцию. Грассо тут же запрыгнула на спину и провела удушающий сзади.

На второй поединок Шевченко вышла намного более заряженной. На стартовом импульсе она уверенно забрала первый раунд, но во втором Грассо снова продемонстрировала прекрасную работу рук, за счет которой отправила соперницу в нокдаун. Дальше все пошло по сценарию первого поединка: Шевченко набирала очки за счет борьбы, а Грассо – благодаря лидированию в ударке.

Поединок получился близким, а главные споры вызвал последний раунд. Боковой судья Майк Белл оценил пятую пятиминутку 10-8 в пользу Грассо, вызвав жесткую реакцию от бойцов и экспертов. «Не знаю, какой бой смотрел Белл, который насчитал в пятом раунде 10-8. Грассо его выиграла. В этом нет сомнений. Но 10-8... Честно говоря, это одна из худших оценочных карт, которые я видел за очень долгое время», – заявил Даниэль Кормье.

10-8 от Белла привели к ничьей в поединке. Пояс остался у Грассо, но Дана Уайт тут же объявил – трилогия состоится. Девушки залечили травмы, снялись в The Ultimate Fighter и спустя год снова подерутся на турнире Noche UFC.

Бой Грассо и Шевченко – одна из главных интриг и украшение UFC 306. В прошлых поединках соперницы продемонстрировали абсолютно все элементы смешанных единоборств: Грассо показала дисциплинированный бокс и классное джиу-джитсу, а Шевченко традиционно активно использовала кики и хорошо ловила соперницу на противоходе проходами в ноги. Кажется, в этот раз получится не хуже.

Главный сюжет поединка – получится ли у Шевченко забрать титул в 36 лет?

Три года назад Валентина Шевченко максимально уверенно защищала пояс чемпионки в наилегчайшем весе. Доминирование Шевченко отражалось в цифрах (96 пропущенных ударов за шесть поединков в 2019-2021 годах) и оценках экспертов. «Валентина в 125 фунтах – гребанный монстр. Она нагоняет ужас, реально пугает. Шевченко очень хороша», – восхищался Джо Роган в 2020-м.

Похоже, отсутствие конкуренции сильно повлияло на подход Шевченко к ведению боя. Каждый раз она дралась по одному и тому же алгоритму в стойке и партере. Деревянная техника соперниц не позволяла придумать что-то особенное против наработанных паттернов Шевченко. Все они попадались в одинаковые ловушки и проигрывали без шансов.

Алгоритм сломался в поединке против Тайлы Сантос. Гораздо более крупная Сантос доставила проблемы в стойке и едва не задушила в партере. Шевченко победила раздельным решением, но фанаты насторожились. Поединок против Грассо подтвердил: Шевченко больше не доминирует так, как раньше.

Причин несколько. Во-первых, подтянулись соперницы. Последней претенденткой на пояс Шевченко до Сантос была Лорен Мерфи, больше похожая на маму двух детей, решившую позаниматься БЖЖ в свободное время, чем на бойца ММА. А сейчас в наилегчайшем весе, помимо Грассо и Сантос, есть готовая претендентка Манон Фиро с полным набором навыков и несколько молодых девушек, готовящихся сменить топов – Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер.

Вторая причина – Шевченко постепенно сдает. Особенно это заметно по физической готовности. В последнем поединке против Грассо она с трудом доработала в пятом раунде, в перерыве перед которым долго не могла отдышаться. Кажется, Шевченко уже не так заинтересована в боях – в ее соцсетях все больше путешествий и стрельбы, а кадры с тренировок появляются лишь за месяц-два до боя.

Третий поединок против Грассо, возможно, станет последним в карьере Шевченко. Хочется, чтобы она повторила путь бывшей соперницы – Аманды Нуньес. После долгого доминирования в легчайшем и полулегком весе она, как и Шевченко, неожиданно проиграла Джулиане Пенье удушающим сзади. Нуньес вернула титул, разгромив Пенью в реванше, а затем уверенно победила Ирене Алдану и завершила карьеру на вершине.

Получится ли у Шевченко? Впервые в трилогии букмекеры считают ее андердогом. Это справедливо: Грассо на пике, а Шевченко уже 36. В прошлом поединке Грассо показала, что апсет в первой встрече не был случайностью – ее бокс действительно более дисциплинированный и уверенный, а джиу-джитсу позволяет сокращать преимущество соперницы в борьбе. Шевченко придется выдать винтажный перформанс – что-то похожее на выступление в титульнике против Енджейчик или во втором поединке против Нуньес.

Получится?

Четыре ошибки, которые должна исправить Валентина Шевченко. По-другому пояс UFC не вернуть

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC, instagram.com/bulletvalentina