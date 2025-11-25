Джон Джонс: «Хамзат – настоящий нигга, отвечаю. Думаю, у Гэрри проблемы»

Джонс оценил форму Чимаева после грэпплинг-поединка в Чечне.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал грэпплинг-поединок с Хамзатом Чимаевым на улице в Грозном.

«Хамзат – настоящий нигга, отвечаю. Он в отличной форме. Я показал все, что могу на бетоне. Гостеприимный хозяин, никогда не забуду время, проведенное в Чечне.

Думаю, у Иэна [Гэрри] проблемы», – написал Джонс в соцсетях, репостнув фото.

Ранее между Гэрри и Чимаевым произошел конфликт в Катаре. Хамзат утверждает , что Иэн неуважительно хлопнул его по спине.

Чимаев – Гэрри: «Белый мальчик, ты и минуты не выживешь в моем мире»

Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»