Джон Джонс: «Хамзат – настоящий нигга, отвечаю. Думаю, у Гэрри проблемы»
Джонс оценил форму Чимаева после грэпплинг-поединка в Чечне.
Экс-чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал грэпплинг-поединок с Хамзатом Чимаевым на улице в Грозном.
«Хамзат – настоящий нигга, отвечаю. Он в отличной форме. Я показал все, что могу на бетоне. Гостеприимный хозяин, никогда не забуду время, проведенное в Чечне.
Думаю, у Иэна [Гэрри] проблемы», – написал Джонс в соцсетях, репостнув фото.
Ранее между Гэрри и Чимаевым произошел конфликт в Катаре. Хамзат утверждает, что Иэн неуважительно хлопнул его по спине.
Чимаев – Гэрри: «Белый мальчик, ты и минуты не выживешь в моем мире»
Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости