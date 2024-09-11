Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC

Конспект для О’Мэлли.

Мераб Двалишвили – настоящий джаггернаут легчайшего дивизиона UFC. На пути к титулу он побил трех бывших чемпионов (Сехудо, Ян, Альдо) и уже собрал серию из 10 побед.

На UFC 306 в Лас-Вегасе его ждет главная проверка – бой против чемпиона Шона О’Мэлли .

Справится ли претендент? Как минимум у него сразу несколько серьезных слабостей.

1. Двалишвили слишком часто пропускает левый хук

На самом деле уязвимость к левому хуку – проблема большинства бойцов-правшей во всех боевых видах спорта. Особенно тех, которые в поединках предпочитают лидировать и прессинговать, а не ловить противника на контратаке. Не помогает даже хорошая боксерская школа: Флойд Мейвезер очень часто осаживал наступающих претендентов левым чек-хуком вместе с сайд-степом.

Двалишвили – суперактивная прессинг-машина. Ему свойственно драться расхлябанно. Больше всего это проявляется в двух вещах: слишком простых и при этом затяжных комбинациях и слабой дисциплине правой руки, которая всегда должна возвращаться к голове. Упрощая: Двалишвили слишком часто заигрывается в стойке.

Опаснее всего левым хуком Двалишвили подловили Марлон Мораес и Генри Сехудо. Мораес использовал слабую защиту Мераба дважды подряд: сначала контратаковал попытку апперкота, а затем – двойку. И если второй случай – заслуга быстрых рук Мораеса, то первый – иллюстрация слабой защитной дисциплины Двалишвили:

Двалишвили пробивает комбинацию левый джеб – правый апперкот. Мораес в ответ делает оттяжку+нырок

После чего контратакует левым хуком. Как заметно на первом скрине, Двалишвили сделал слишком размашистый апперкот, после которого не успел вернуть правую руку к лицу. Мораес наказал за ошибку.

Может ли О’Мэлли воспользоваться недостатком? Вряд ли. Ошибки Двалишвили стоит ждать в разменах на ближней или средней дистанции, а О’Мэлли работает хуками в основном на дальней. Скорее всего, чемпион будет встречать сближающегося соперника апперкотами, кроссами и ударами коленом, а не чек-хуками.

2. Двалишвили ни разу не дрался против таких высоких соперников в UFC. Сближения и тейкдауны станут проблемой

Рост Двалишвили (168 см) – чуть ниже среднего в легчайшем весе. Сложностей с дистанцией у него не возникает: соперники работают на комфортной дистанции, с которой достаточно просто проводить проходы и тейкдауны.

Важная часть игры Двалишвили – подготовка к попытке перевода. Чаще всего он инициирует борьбу после финта. Стандартные приемы: показ на джеб – проход в одну или две ноги и вилка оверхенд + проход в одну ногу. Набора самых классических приемов для перехода из ударки в борьбу достаточно – ни один из последних соперников Двалишвили не наказал его за бесконечное количество попыток прохода.

Может ли О’Мэлли воспользоваться недостатком? Да, дистанция станет самой большой сложностью для Двалишвили. Самый высокий соперник Мераба в UFC до поединка против О’Мэлли – Террион Уор (рост – 173 см). Рост Шона О’Мэлли – 180 см, и это, конечно, совершенно другой уровень. О’Мэлли выше соперника на 12 см, а его размах рук на 10 см больше.

Каждая попытка прохода Двалишвили будет связана с риском получить колено или апперкот навстречу. Ему сильно недостает скорости проходов и вариативности при сокращении дистанции, из-за чего О’Мэлли точно сможет несколько раз поймать его на контратаке.

Еще одна трудность – блестящий футворк О’Мэлли. Одноклубник Двалишвили Алджамейн Стерлинг проверил на себе – поймать его очень трудно. Похоже, чтобы стабильно пробираться на дистанцию прохода против О’Мэлли нужен футворк, как у Петра Яна. У Двалишвили, конечно, такой работы ног нет.

3. Двалишвили слабо контролирует соперников в партере

В ММА существует заблуждение: если боец проводит много тейкдаунов, сразу считается, что он хорош не только в переводах, проходах и бросках, но и в других элементах ММА-борьбы (грэпплинга). На деле аномальное количество тейкдаунов на дистанции нескольких поединков – признак хороших навыков борьбы при плохом контроле сверху.

Это случай Двалишвили. Он действительно слабо контролирует соперников после переводов. При лидерстве (с большим отрывом) по показателю проведенных тейкдаунов за карьеру в легчайшем весе по времени в позиции контроля он лишь на пятой позиции. Его обходят Юрайя Фэйбер (на 40 выполненных переводов меньше), Алджамейн Стерлинг (на 34), Рани Яхья (на 38) и Кюн Хо Кан (на 43).

Есть мнение, что Двалишвили намеренно не пытается контролировать соперников на земле, позволяя им вставать. Так он заставляет оппонента снова защищаться от его проходов, затрачивая силы. Другая возможная причина – Двалишвили просто не умеет плотно контролировать соперников на земле. Одновременно у него сильнейший контроль в клинче – кажется, что Двалишвили проще держать соперника у клетки, чем в партере.

Может ли О’Мэлли воспользоваться недостатком? Может. О’Мэлли не очень хорошо защищается от тейкдаунов, но навык подъема из партера (особенно с упором на сетку) у него прокачан. Длинные рычаги позволяют блокировать соперника в партере и не давать занять хорошую позицию для контроля. Против Двалишвили, который сам по себе плохо контролирует соперников в партере, О’Мэлли будет еще проще.

4. Двалишвили плохо защищается от лоу-киков. Это опасно, учитывая его стиль

Двалишвили – настолько мощная прессинг и кардио-машина, что многие его слабости в техническом оснащении практически незаметны. Защита от лоу-киков – одна из таких. В последних трех поединках он стабильно пропускал плотные лоу-кики прямо под колено или за бедро/голень, даже не пытаясь сделать подставку:

Петр Ян пробивает мощнейший лоу-кик дальней ногой. Двалишвили вместо подставки уводит ногу в сторону – детская ошибка.

Для бойца, стиль которого строится на постоянных проходах в ноги, такая слабая защита передней ноги – большая проблема. Борцам, как и боксерам, очень важно иметь полную силу в передней, толчковой ноге. Повреждения сильно влияют на скорость прохода и, соответственно, эффективность.

Может ли О’Мэлли воспользоваться недостатком? Может, но, скорее всего, не будет. О’Мэлли обладает дикой антропометрией для легчайшего веса и способен наносить плотные удары ногами. Правда, в основном по верхним этажам: корпусу и голове. При работе на дальней дистанции О’Мэлли чаще полагается на длиннющий джеб, чем на лоу-кики.

Важен еще один важный момент: каждая попытка лоу-кика от О’Мэлли – возможность прохода в ноги для Двалишвили. Он хорошо пользуется такими шансами от соперников, а против высокого и трудноуловимого О’Мэлли будет еще охотнее нырять в проходы после лоу-киков.

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Фото: Gettyimages.ru /Sean M. Haffey, Paul Rutherford