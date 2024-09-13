Двалишвили – О’Мэлли: «Никто меня пока не вырубил. Никто. Продолжай мечтать»
Мераб Двалишвили ответил Шону О’Мэлли, который хочет его нокаутировать.
«Продолжай мечтать, продолжай мечтать. Никто меня пока не вырубил. Никто. Продолжай мечтать, Шон О’Мэлли. Ты не нокаутируешь [Марлона] Веру», – сказал боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Титульный бой между Двалишвили и О’Мэлли пройдет на UFC 306 в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября. Мераб впервые подерется за пояс.
Сейчас он идет на серии из 10 побед. Всего у него два поражения в UFC – гильотиной и раздельным решением судей.
Четыре слабости Двалишвили, которые могут стоить ему пояса UFC
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
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