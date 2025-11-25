Царукян – о желании Топурии драться с Пимблеттом: «Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы избежать боя со мной?»
Царукян считает, что Топурия избегает поединка с ним.
Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян уверен, что чемпион категории Илия Топурия избегает поединка с ним.
«Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы бы не драться со мной?» – написал Царукян.
Ранее Топурия заявил, что его цель – бой с Махачевым. Если UFC не организуют поединок с Исламом, то он хочет провести защиту против Пэдди Пимблетта.
Шон О’Мэлли: «Сомневаюсь, что UFC устроят бой Царукяна и Топурии. Они хотят, чтобы титул оставался у Илии. У Армана отличные шансы его победить»
Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
