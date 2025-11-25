Царукян – о желании Топурии драться с Пимблеттом: «Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы избежать боя со мной?»

Царукян считает, что Топурия избегает поединка с ним.

Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян уверен, что чемпион категории Илия Топурия избегает поединка с ним.

«Разве не очевидно, что Эль Пато прилагает все усилия, чтобы бы не драться со мной?» – написал Царукян.

Ранее Топурия заявил , что его цель – бой с Махачевым. Если UFC не организуют поединок с Исламом, то он хочет провести защиту против Пэдди Пимблетта .

