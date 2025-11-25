Гэрри поднялся на второе место рейтинга полусреднего веса UFC, Рахмонов – на третье. Белал потерял три позиции
Иэн Гэрри поднялся на четыре позиции в рейтинге полусреднего веса UFC.
UFC обновил рейтинг полусреднего веса после турнира в Катаре.
На первой строчке по-прежнему Джек Делла Маддалена. Второе место теперь занимает Иэн Гэрри, поднявшийся на четыре позиции после победы над Мухаммадом. Белал опустился со второго места на пятое.
На третьей позиции боец из Казахстана Шавкат Рахмонов – он опередил Майкла Моралеса. Отметим, что Рахмонов не дрался уже 11 месяцев.
«Кто-то хочет выигрывать, а кто-то – доминировать». Хабиб отреагировал на возвращение Махачева на первое место P4P
Рахмонов поздравил Гэрри с победой над Белалом: «Рад видеть. Ты знаешь, кто настоящий претендент»
Опубликовал: Артем Чугунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости