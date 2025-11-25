Гэрри поднялся на второе место рейтинга полусреднего веса UFC, Рахмонов – на третье. Белал потерял три позиции

Иэн Гэрри поднялся на четыре позиции в рейтинге полусреднего веса UFC.

UFC обновил рейтинг полусреднего веса после турнира в Катаре.

На первой строчке по-прежнему Джек Делла Маддалена . Второе место теперь занимает Иэн Гэрри , поднявшийся на четыре позиции после победы над Мухаммадом . Белал опустился со второго места на пятое.

На третьей позиции боец из Казахстана Шавкат Рахмонов – он опередил Майкла Моралеса. Отметим, что Рахмонов не дрался уже 11 месяцев.

