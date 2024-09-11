О’Мэлли уверен в коммерческом успехе UFC 306: «Мы собираемся разгромить Канело»

Шон О’Мэлли считает, что UFC 306 обойдет бой Канело и Берланги по продажам PPV.

«Я верю, что показатели продаж у UFC будут лучше. 15 сентября, а затем в понедельник все будет посвящено UFC и Шуга-шоу. Мы собираемся разгромить Канело», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

Напомним, что в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдут два события: на арене «T-Mobile» Сауль Альварес подерется с Эдгаром Берлангой, а в «Сфере» состоится турнир UFC 306, в главном бою которого Шон О’Мэлли подерется с Мерабом Двалишвили .

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