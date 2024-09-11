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О’Мэлли уверен в коммерческом успехе UFC 306: «Мы собираемся разгромить Канело»

Шон О’Мэлли считает, что UFC 306 обойдет бой Канело и Берланги по продажам PPV.

«Я верю, что показатели продаж у UFC будут лучше. 15 сентября, а затем в понедельник все будет посвящено UFC и Шуга-шоу. Мы собираемся разгромить Канело», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдут два события: на арене «T-Mobile» Сауль Альварес подерется с Эдгаром Берлангой, а в «Сфере» состоится турнир UFC 306, в главном бою которого Шон О’Мэлли подерется с Мерабом Двалишвили.

О’Мэлли − о конкуренции UFC 306 с боем Канело: «Я дерусь с парнем, у которого 10 побед подряд, а он − против буррито»

Сехудо − об О’Мэлли: «Шон не знает, как встать после тейкдауна»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
logoUFC
logoMMA
logoСауль Альварес
logoбокс
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
UFC 306
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