«Here we go again». Джошуа отреагировал на анонс боя с Нганну мемом из игры GTA

Энтони Джошуа отреагировал на анонс поединка с Фрэнсисом Нганну мемом из GTA.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что бой по правилам бокса между Джошуа и состоится в марте. Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет в Эр-Рияде.

«Ah shit, here we go again», – написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу .

